Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea terorii de stat la scara mare pentru exterminarea sau reducerea la tacere a adversarilor, o politica ce aduce aminte de epoca dictatorilor sovietic Iosif Visarionovici Stalin si nazist Adolf Hitler, inspira regimurile autoritare din prezent.

- Daca Biden va intra in Casa Alba (și judecand dupa evoluția evenimentelor, acest lucru devine din ce in ce mai evident), aceasta dorința are toate motivele sa se implineasca. Este simbolica candidatura probabilului secretar de stat al SUA in persoana lui Anthony Blinken, care este un produs rafinat…

- Moartea lui John Lennon a marcat sfarșitul celui mai mare fenomen din istoria culturii muzicale, trupa The Beatles. Cu cateva ore inainte de a muri, insuși asasinul sau, Mark Chapman, ia cerut artistului sa ii semneze o copi a albumului „Double Fantasy”.

- "Scuzati-ma", a spus liderul in varsta de 68 de ani, ridicandu-si mana dreapta pentru a-si acoperi gura, in timpul unei videoconferinte cu ministrul rus de finante Anton Siluanov si alti oficiali, relateaza New York Post. Inregistrarea video a sedintei care viza "problemele financiare acute" cauzate…

- Cel putin 9 oameni au murit in timpul uraganului Iota care face ravagii in America Centrala. Potrivit presei straine, in Nicaragua oamenii erau luați de puhoaie, iar vantul puternic a zmuls acoperișurile mai multor case și a doborat numerosi copaci la pamant.