Ciudat: De ce Robbie Williams se trezește noaptea cu o poftă nebună de dulciuri Robbie Williams e unul dintre talentații și extravaganții totodata interpreți din lumea showbiz-ului mondial. Pe langa faptul ca lanseaza hituri care fac valuri, artistul face și declarații creatoare de subiecte in revistele britanice glossy. Pe aceasta linie, celebrul cantareț marturisește, in unele interviuri, ca sufera din cauza unui sindrom provocat de somniferele pe care le ia inainte de somn. Prima oara a vorbit despre aceasta in 2017, fapt semnalat imediat de „Hello!”. Despre ce este vorba? Pastilele ii provoaca dorința de a manca și astfel artistul se trezește noaptea „lovit” de o pofta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

