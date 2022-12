Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a anuntat vineri ca demersurile pentru aderarea Romaniei la Schengen vor fi continuate si a precizat ca decuplarea in acest dosar de Bulgaria este o masura care trebuie analizata. „Asa cum am discutat cu presedintele Romaniei, asa cum am discutat in aceasta…

- „In contextul votului negativ pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, nu suntem in masura sa comentam asupra deciziilor cu caracter politic, mai mult decat ca ne aratam surprinși de aceasta decizie”, transmit reprezentanții Raiffeisen Bank International. „In contextul votului negativ pentru aderarea…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat joi, inainte de Consiliul JAI, unde se discuta despre aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Schengen, ca se asteapta la o atmosfera „dinamica”, aluzie la negocieri intense, dar crede ca va exista o decizie in cele din urma.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, miercuri, Comisia Europeana, prin solicitarea facuta Consiliului de a lua deciziile necesare pentru a primi Romania, Bulgaria si Croatia in Schengen, reconfirma faptul ca tara noastra este pregatita si ar trebui sa adere la spatiul Schengen. „Comisia Europeana a…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus joi din nou ca raportul de evaluare privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen este „pozitiv”, deși a admis ca nu l-a citit deoarece nu a fost facut public. „Raportul nu a fost public. Ce stiu e din datele membrilor care au participat la analiza raportului, ca…

