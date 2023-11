Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul-general al ONU, a atras atenția ca situația din Gaza este ”mai mult decat o criza umanitara, este o criza a umanitații”, adaugand ca teritoriul palestinian devine ”un cimitir pentru copii”. ”Partile in conflict si comunitatea internationala se confrunta cu o responsabilitate…

- SUA a transmis oficial ca nu va accepta ca gruparea islamista Hamas sa fie implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul. John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate, a declarat miercuri ca Washingtonul nu sprijina stabilirea civililor…

- Yoav Gallant, ministrul israelian al apararii, le-a spus militarilor masați la granita cu Gaza ca in curand vor vedea teritoriul palestinian „din interior”, potrivit unei relatari a presei din Israel. „Acum vedeti Gaza de la distanta, dar in curand o veti vedea din interior”, a afirmat Gallant. Ministrul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis, duminica, ca a lucrat foarte bine cu Eduard Hellvig, care este oricand binevenit in PNL. ”Am lucrat foarte bine cu domnul Eduard Hellvig, il apreciez foarte mult pentru ceea ce a facut in politica si la conducerea SRI. Am spus si o spun ca este oricand binevenit…

- Șeful departamentului de cooperare paneuropeana a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Nikolai Kobrinț, a fost gasit mort in Istanbul, transmite postul turc de televiziune NTV. Cadavrul diplomatului a fost gasit in camera sa de hotel din cartierul Taksim. Kobrineț a venit in capitala…

- USR ataca la CCR ordonanța cu masurile fiscale propuse de guvernul Ciolacu. Partidele din opoziție, USR și Forța Dreptei au gasit „zeci de incalcari” de constituționalitate și susțin ca legea va afecta negativ economia Romaniei. Chiar daca guvernul Ciolacu și-a asumat raspunderea in Pralment pe pachetul…

- CEC a transmis intr-un raport publicat marți ca inca face ”eforturi” pentru a intra pe piața asigurarilor generale, afectata de falimente rasunatoare, dupa ce liderii PSD au cerut inca din primavara ca banca de stat sa intre pe aceasta piața. ”Banca continua eforturile pentru a intra pe piața asigurarilor…

- Șefii Poliției au facut noi schimbari in Poliția Constanța, dupa ce, cu trei zile in urma, 4 ofițeri au fost eliberați din funcție, iar 3 sunt investigați de procurorii militari in legatura cu modul in care au acționat in cazul tragediei, provocata de Vlad Pascu, drogat la volan. Astfel, Serviciul Poliției…