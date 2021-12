Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi se implinesc 32 de ani de cand ne-am recastigat libertatea, prin drumul deschis spre democratie si redobandirea drepturilor fundamentale care le-au fost incalcate romanilor in cele patru decenii si jumatate de totalitarism. Faptul ca astazi romanii isi pot exprima liber opiniile, ca pot invata,…

- Sistemul judiciar a lasat de-a lungul timpului impresia ca nu poate duce dosarul Revoluției romane, puncteaza Cristian Diaconescu, fost ministru al Justiției și actual președinte PMP. „Nu știu ce este in dosar, in mod evident, dar este clar – am fost și eu judecator, am imbracat roba, nu poți sa stai…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a atras atentia ministrilor ca Executivul este in urma cu elaborarea ordonantei de urgenta privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR, subliniind ca actul normativ trebuie aprobat cat de repede posibil. “Al treilea subiect este legat de Planul National de Redresare…

- Un nou mecanism de consultare permanenta intre Guvern și structurile asociative reprezentative ale fermierilor și agricultorilor ar putea deveni funcțional in curand, susține prim-ministrul Nicolae Ionel Ciuca. Alaturi de ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian-Ionuț Chesnoiu, cei doi au…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…

- Sorin Grindeanu a preluat vineri mandatul de ministru al Transporturilor. Acesta a precizat ca o prioritate va fi deblocarea reperelor din PNRR pentru a face posibila absorbția fondurilor puse la dispoziție pentru Romania de catre Uniunea Europeana: „Sunt lucruri foarte importante de facut pentru a…

- Klaus Iohannis este prezent in aceste zile la Consiliul European. Iohannis nu a ratat ocazia sa atace indirect USR. El susține ca multe reforme nu au fost facute pana in acest moment. Totodata, presedintele a vorbit despre sansele unui guvern minoritar PNL-UDMR, care sa aiba sprijinul PSD in Parlament.…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, a fost primit, miercuri dimineata, de ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca și urmeaza sa se intalneasca cu președintele Klaus Iohannis. Temele aduse in discuție vor fi situația de securitate din zona Marii Negre, temele reuniunii miniștrilor…