Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca transferul fabricii Ford Craiova catre Ford Otosan vizeaza in principal producerea de alte patru noi tipuri de autovehicule, subliniind ca incepand cu anul 2024 va fi produs primul autovehicul complet electric.

- Ceremonie speciala in Banie, pentru preluarea Ford Craiova de catre Ford Otosan. Cel mai mare producator de vehicule comerciale din Europa preia proprietatea fabricii din Craiova și promite investiții de aproape jumatate de miliard de euro. Premierul Nicolae Ciuca a mers la Craiova pentru acest eveniment.…

- Ford Puma, primul autoturism electric fabricat in Romania, va intra in producție din 2024. Anunțul premierului Ciuca Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca transferul fabricii Ford Craiova catre Ford Otosan vizeaza in principal producerea de alte patru noi tipuri de autovehicule, iar din 2024…

- Ford Otosan va investi 490 milioane de euro in uzina Ford de la Craiova. Președintele Ford Europa și managerul general Ford Otosan i-au ridicat premierului Nicolae Ciuca problema infrastructurii pentru mașinile electrice.

- Premierul Nicolar Ciuca a fost prezent la ceremonia care marcheaza transferul fabricii Ford de la Craiova catre turcii de la Ford Otosan. Pe 1 iulie, Ford Otosan a anunțat o investiție de 490 de milioane de euro, care va fi implementata in urmatorii trei ani. Astfel, capacitatea totala de producție…

- Premierul a declarat ca se bucura ca este din nou acasa, la Craiova, fiind judetul lui natal, pentru a participa la un eveniment atat de important, transferul fabricii de autpmobile Ford Craiova de catre compania Ford Otosan. ”Este un transfer care vine cu o investitie de 490 de milioane de euro,…

- Reprezentanții Partidului Social Democrat au reacționat dupa anunțul premierului Ciuca privind acordarea, de catre stat, a unei compensații in valoare de 50 de bani per litru de carburant. Printr-un comunicat de presa, PSD transmite ca respecta decizia premierului, dar ca susține in continuare varianta…

- Inspectoratul teritorial de Munca Vrancea cerceteaza cazul ca accident de munca. La randul lor, politistii au intocmit un dosar penal. Un barbat, angajat al CFR-Sucursala Galati, a murit in urma unui accident stupid. Acesta se afla intr-o statie CFR dezafectata, la Bordeasca, si s-a urcat cu scara pe…