- Premierul a anunțat deschiderea unei noi fabrici de catre compania AE Solar, aratand ca proiectul va ajunge sa atinga capacitatea egala cu o treime din necesarul european, la momentul in care unitatea va fi operaționala in intregime.

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investiției fiind de un miliard de euro, a anunțat luni guvernul, dupa o intalnire intre oficialii companiei și premierul Ciuca, scrie HotNews. Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni,…

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investitiei fiind de un miliard de euro. Anunțul a fost facut in cadrul unei intalniri care a avut loc, luni, cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. In faza initiala, acest proiect…

- Producatorul german de panouri solare AE SOLAR va produce panouri solare in Romania, printr-o investiție de un miliard de euro intr-o fabrica, se arata intr-un comunicat trimis azi de Guvernul Romaniei. Compania ar urma sa investeasca 1 miliard de euro in deschiderea unei fabrici și ar fi una dintre…

- In acest sens, vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii, care vor permite, in acord cu taxonomia europeana, producerea a cel putin 1500 MW, precizeaza Guvernul, intr-un comunicat de presa. Prima etapa a investitiei va fi finalizata intr-un termen de 24 de luni, urmand ca proiectul sa ajunga la maturitate…

- "Astazi și maine particip la lucrarile celei de-a patra reuniuni ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantica in domeniul Energiei și Climei (P-TECC). In marja acestui eveniment important pentru viitorul energiei am avut o intalnire bilaterala cu Victor Parlicov - noul ministru al…

- ”Felicitari, Dorin Recean pentru nominalizarea ca viitor prim-ministru al Republicii Moldova! Romania va ramane alaturi de Republica Moldova pe toate dimensiunile Parteneriatului Strategic, in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova”, a scris, vineri seara, pe Twitter, Nicolae Ciuca.Premierul a afirmat…

- Guvernul analizeaza o formula de abordare salariala unitara si echitabila pentru sectorul Educatiei, in corelare cu importanta strategica acordata invatamantului, a transmis, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca, la o intalnire avuta, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor din domeniu.…