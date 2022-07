Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca „prognoza de crestere economica a Bancii Mondiale la o medie anuala de 5,2% pentru perioada 2022 – 2030 confirma trendul pozitiv al economiei romanesti si potentialul de dezvoltare pe termen lung”. Potrivit sefului Executivului, acestea sunt caracteristici ale unei…

- Numarul sacrificarilor a crescut la ovine si caprine si la pasari, in timp ce la bovine si la porcine s-a diminuat, in luna mai a acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2021, conform datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul a reusit sa mentina ”statistica” cresterii economice ”in cea mai mica banda de fluctuatie posibila”, a afirmat, vineri, premierul Nicolae Ciuca, care a adaugat ca pastrarea cotei unice de impozitare, incurajarea investitiilor si a mediului de afaceri sunt „vitale” pentru pastrarea acestui trend…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.In ceea ce priveste evolutia PIB in…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor preliminare publicate, marți, de Institutului National de Statistica, scrie Agerpres . INS a ajustat…

- Populatia activa a Romaniei era de 8.214.000 de persoane in 2021, din care 7.755.000 erau persoane ocupate si 459.000 erau someri, arata datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit news.ro”In anul 2021, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 67,1%, in crestere…