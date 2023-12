Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma, marti seara, ca Pilonul II de pensii va fi neatins in perioada urmatoare. Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti seara, la Digi 24, daca are vreo suspiciune in privinta Pilonului II de pensii si a afirmat: „Nu avem niciun fel de suspiciune”.„Pilonul II de pensii…

- Marcel Ciolacu a raspuns luni seara, intr-un interviu la Digi24, unor intrebari adresate de liderul PNL, Nicolae Ciuca, pe tema taxelor si a pilonului II de pensii. Aceste intrebari „puse de consultanti” au fost insa o surpriza pentru premier. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, l-a intrebat pe prim-ministru…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu va fi modificat Pilonul II de pensii si se va aplica si majorarea contributiei la acest pilon de la 1 ianuarie 2024, asa cum a fost asumata prin PNRR.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a revenit joi pe tema Pilonului II de pensii, susținand ca nu va fi amanata creșterea contribuției la 4,75% de la 1 ianuarie 2024, dupa ce anterior a declarat pentru HotNews.ro ca nu crede ca bugetul poate susține aceasta masura și ca ar trebui luata mai intai o decizie…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a aratat ca ideea desființarii Pilonului II de pensii a fost discutata in urma cu o luna in coaliție. Anterior, prim-ministrul Marcel Ciolacu și liderul PNL Nicolae Ciuca negasera ca acest scenariu ar fi fost luat in calcul de coaliție.

- Un secretar de stat din Ministerul de Finanțe este persoana care a „strecurat” un amendament in noile masuri fiscale prin care se incerca naționalizarea Pilonului II de pensii. Marcel Bolos a explicat ca a aflat marti despre introducerea amendamentului care vizeaza Pilonul II de pensii, amendament care…

- Guvernul Ciolacu iși asuma raspunderea in Parlament pe proiectul de lege privind masurile fiscale. Cabinetul a decis ce amendamente admite, din cele depuse de parlamentari. Una dintre modificarile acceptate a fost cea referitoare la cresterea procentului de taxare a bancilor pe cifra de afaceri, care…