- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le cere colegilor de partid sa inceteze lupta interna si sa prezinte solutii si programe pentru romani. ”PNL va fi la guvernare dupa 2024, daca va fi garantul stabilitatii si dezvoltarii”, a afirmat Ciuca, potrivit unor surse politice. El a adaugat ca ”dusmanul real…

- Conducerea partidului i-a convocat pe liderii de filiale la Vila Lac pentru a discuta informal despre strategia parlamentara a partidului pentru anula acesta. Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile…

- Conform surselor citate, Ciuca a spus ca PNL este azi peste procentele de la preluarea mandatului sau de presedinte de partid si a asigurat stabilitatea tarii si a facut ce a promis.De asemenea, liderul liberal a evidentiat ca PNL nu a provocat si nu a raspuns provocarilor politice, mai arata sursele…

- Liberalii se intalnesc, duminica, la Vila Lac, inainte de o noua sesiune parlamentara care incepe saptamana viitoare. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis colegilor ca formatiunea sta mai bine in sondaje decat in momentul in care a preluat conducerea, iar Guvernul a performat. In ceea ce priveste…

- Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile parlamentare la inceput de an. Ședinta, care incepe la ora 16,00, are loc la Vila Lac, potrivit Agerpres. „Este o sedinta de inceput de an si de sesiune parlamentara…