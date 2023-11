Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat miercuri, la Romanian Venture Forum, ca la noi este o vorba: «sa nu dai cu biciul doar in calul care trage», el aratand ca "povara fiscalitatii nu trebuie sa cada doar pe umerii celor care produc bani", pentru ca "aceste taxe noi nu vor reusi…

- ”Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- ”I-am intalnit astazi, pe reprezentantii UiPath – prima companie aparuta in Romania care a fost listata la bursa de la New York. Rezultatele lor in automatizare si cibernetica sunt o carte de vizita a sectorului IT din Romania. Acest domeniu va defini viitorul, iar tara noastra trebuie sa faca acest…

- In lumina evaluarilor agențiilor de rating, Ciuca subliniaza potențialul economiei romanești. "Am vazut ca toate agentiile de rating au pastrat evaluarile de anul trecut, ca atare avem in continuare o abordare stabila si in viitor, sunt alte agentii care spun ca in 2025 avem potential sa depasim Polonia."Fostul…

- Taxele de licentiere si de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din Romania vor fi majorate ceea ce va avea o influenta pozitiva asupra cresterii veniturilor colectate la bugetul de stat de pana la 40%, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta privind privind organizarea si exploatarea…

- "In baza semnalelor primite de la membrii din teritoriu si a analizelor facute cu privire la activitatea partenerilor nostri din comertul traditional, majoritatea lor fiind mici retaileri, Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR) atrage atentia ca taxa pe cifra de afaceri va…

- Cristian Paun spune ca masurile fiscale nu vor acoperi gaura din buget creata tot de PSD și PNL. Se va ajunge la noi majorari de taxe, inclusiv la creșterea TVA, este de parere prof. Paun. Altfel spus, romanii vor plati pentru greșelile pe care le-au facut guvernanții. Va trebui sa strangem cureaua…

- Sute de modificari ale Cosului Fiscal de pe un an pe altul sunt inacceptabile pentru ca bulverseaza pe toata lumea, iar modificarile trebuie sa intre in vigoare de la 1 ianuarie, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania…