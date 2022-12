Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul analizeaza o formula de abordare salariala unitara si echitabila pentru sectorul Educatiei, in corelare cu importanta strategica acordata invatamantului, a transmis, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca, la o intalnire avuta, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor din domeniu.…

- Virgil Popescu a fost intrebat, la emisiunea Insider Politic, daca va mai ramane ministru si in Guvernul condus de Marcel Ciolacu. “Acum pot sa existe discutii pe aceasta tema. Pana la rotativa avem o iarna de trecut. Va fi o iarna complicata, nu o iarna friguroasa. Nu cred ca va fi o iarna grea din…

- ”M-am intalnit astazi cu colegii liberali din regiunea Sud-Vest Oltenia si am discutat despre nevoile oamenilor din zona si despre ceea ce face Guvernul pentru a le imbunatati viata cetatenilor. Reducerea disparitatilor dintre regiuni este una dintre prioritatile Executivului”, a transmis, joi seara,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, la Antena 3, ca discuția de luni dintre premierul Nicolae Ciuca și ministrul apararii, Vasile Dincu, este ”normala” și ca urmeaza sa aiba la randul sau o discuție cu șeful Guvernului. Ciolacu evitat sa spuna daca va solicita schimbarea lui Dincu. Liderul…

- Fosta consiliera de stat in Cabinetul Ciuca, Maria Turza, a transmis, vineri seara, ca a fost emis primul mesaj RO-Alert pentru dispariția unui copil, in cadrul Programului Național ”Din grija pentru copii”, inițiat in 2021 alaturi de un numar unic pentru copii, 119. Un sistem similar funcționeaza in…

- ”Am cerut Ministerului de Finante sa colaboreze cu ordonatorii de credite si sa avem proiectul de buget pentru anul viitor, in prima lectura, in guvern, in luna octombrie, astfel ca in noiembrie sa intre la analiza si vot in Parlament. Prin bugetul pentru anul viitor ne propunem continuarea finantarii…

- ”In urma cu o saptamana am adoptat modificarea Ordonantei 27 pe masurile energetice. A avut loc reuniunea ministrilor energiei si ministrul Popescu a participat la aceasta activitate. De asemenea, sunt semnale si avem astazi un mesaj transmis de presedintele Consiliului Europei, legat de masurile care…