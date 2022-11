Stiri pe aceeasi tema

- „Ma bucur sa particip la aniversarea pe care dumneavoastra ati organizat-o in aceasta seara, meritand acest moment si sunt convins ca Ernst&Young va face istorie si in urmatorii 30 de ani. Practic am sosit aici de la o alta activitate, unde o alta organizatie de business, este vorba de Topul Firmelor…

- Nicolae Ciuca a afirmat ieri ca implementarea proiectelor finantate prin Fondul de modernizare reprezinta, pentru Romania, un obiectiv important pentru realizarea independentei energetice. Costurile se ridica la 13 miliarde de euro. Citește și: Simona Bucura Oprescu: Fonduri pentru dezvoltarea durabila…

- Nicolae Ciuca anunța ca astazi Comisia Europeana a avizat pozitiv prima cerere de plata din PNRRR pentru Romania, cere care a fost depusa la data de 31 mai. Astfel, Comisia a disponibilizat suma de „2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca”, spune premierul. „Valorificam resursele de care Romania…

- „Rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania și foarte aproape de Franța (65%), depașind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu puțin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrați in țara din…

- Potrivit șefului Executivului, banii vor fi cheltuiți pentru programe ce vizeaza intarirea economiei naționale, dezvoltarea sociala și teritoriala, digitalizarea și tranziția catre o energie bazata cat mai mult pe surse verzi și regenerabile. "Scopul alocarilor pentru coeziune vizeaza și creșterea…

- „Rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania și foarte aproape de Franța (65%), depașind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu puțin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrați in țara din…

- Potrivit șefului Executivului, banii vor fi cheltuiți pentru programe ce vizeaza intarirea economiei naționale, dezvoltarea sociala și teritoriala, digitalizarea și tranziția catre o energie bazata cat mai mult pe surse verzi și regenerabile. "Scopul alocarilor pentru coeziune vizeaza și creșterea…

- a rectificarea bugetara recent adoptata, Guvernul a direcționat suplimentar peste doua miliarde de lei comunitaților locale, transmite Executivul, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a avut o intalnire cu reprezentanții Asociației Orașelor din Romania și ai Asociației Comunelor din Romania. Premierul…