„Romania nu poate sa-si permita sa riste pierderea acestor bani, motiv pentru care se va merge cu derularea si indeplinirea tuturor jaloanelor si tintelor din PNRR. Am discutat si in sedinta de Guvern de ieri (joi – n.r.) unde ne aflam. Sunt 72 sau 74 de jaloane care trebuie indeplinite pentru cererea de plata numarul 3”, a afirmat Nicolae Ciuca, intrebat vineri la Piatra Neamt despre reforma pensiilor speciale si riscul ca tara noastra sa piarda bani din PNRR, in contextul neindeplinirii jalonului respectiv. Premierul a adaugat ca „avem deja 53 dintre ele, daca retin bine, indeplinite”. „Am aprobat…