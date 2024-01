Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a precizat, luni, ca a fost in dialog si in coordonare cu liderul PSD si premierul Marcel Ciolacu, pe parcursul desfasurarii protestelor fermierilor, mentionand ca a fost la Guvern si a vorbit cu prim-ministrul aproape in fiecare zi pe aceasta tema. Replica lui Ciuca vine…

- Președintele Klaus Iohannis s-a implicat direct in protestele organizate de fermieri și transportatori. Informațiile vin de la vicepreședintele PNL Virgil Guran, care spune ca șeful statului a discutat cu premierul Marcel Ciolacu și cu președintele Senatului, Nicolae Ciuca.Intrebat de ce tace președintele…

- Circulatia este ingreunata joi dimineața, 18 ianuarie, la Vama Siret, județul Suceava, si in localitatea ilfoveana Afumati din cauza protestelor transportatorilor și fermierilor, incepute pe 10 ianuarie, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.„In contextul protestelor transportatorilor/fermierilor,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca premierul Marcel Ciolacu și miniștri au facut o mare greșeala pentru ca n-au discutat in primele 48 de ore cu protestatarii. El da ca exemplu greva profesorilor, acolo unde premierul Nicolae Ciuca a stat și 12 ore la negocieri pana s-a rezolvat situația.”Te…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, și premierul Marcel Ciolacu au vorbit despre viitor și „speranta in sansa Romaniei” in mesajele de Craciun transmise duminica, 24 decembrie, și publicate pe Facebook.„Dragi romani, in pragul sfintei sarbatori a Nasterii Domnului, va transmit cele mai calde ganduri…

- Austria deschide putin poarta spre Schengen. Am putea circula fara controale prin Europa, dar numai cu avionul, nu pe sosele. In schimb, pune conditii grele. Sa preluam povara emigrantilor afgani si sirieni care au impanzit Austria – 30.000 doar anul trecut. Viena a cerut acelasi lucru si Bulgariei.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va prelungi valabilitatea voucherelor pentru energie. „Ne apropiem de iarna și dl ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, vine cu o veste buna. Valabilitatea voucherelor pentru energie se prelungește…