Presedintele PNL a declarat despre bugetul Ministerului Dezvoltarii ca in principiu, procentul este mare, dar suma nu este mare, este de la 8 miliarde la 13 miliarde. Este vorba de lucrarile care sunt deja demarcate si sunt contracte semnate, si anul trecut si anul acesta au fost o serie intreaga de evenimente la Ministerul Dezvoltarii si in teritoriu in judete unde au fost semnate contracte atat pe PNRR cat si prin proiectele de la CNI si Anghel Saligny si desigur sunt parte din aceste fonduri dedicate pentru cofinantari la proiecte”, a spus liderul liberal. Ciuca a mai spus ca in momentul de…