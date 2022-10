Ciucă: Am participat la cel mai important eveniment agricol din România Premierul Nicolae Ciuca anunta, intr-o postare pe Facebook, ca a participat la cel mai important eveniment agricol din Romania, Indagra, unde a renuntat la intalnirile oficiale si a mers intre oameni” pentru a discuta si a lua seama la problemele cu care se confrunta”. ”Am participat la cel mai important eveniment agricol din Romania, Indagra. De aceasta data am renuntat la intalnirile oficiale si am mers intre oameni pentru a discuta si a lua seama la problemele cu care se confrunta in activitatea lor. Am intalnit multi fermieri, oameni pasionati de agricultura, oameni cu afaceri in domeniu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

