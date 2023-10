Ciucă a semnat proiectul care elimină suspendarea închisorii pentru traficanții de stupefiante Potrivit proiectului initiat de ministrul Justitiei, senatoarea Alina Gorghiu, se elimina posibilitatea suspendarii pedepselor pentru traficanti, acestea urmand sa fie majorate de la 2-7 ani la 3-10 ani inchisoare."Acesta este un raspuns fata de cresterea flagelului drogurilor in societate, atat ca numar al consumatorilor afectati, cat si ca extindere a zonei de varsta a acestora. Este alarmant faptul ca varsta de la care incepe consumul de stupefiante a ajuns sa fie 12 ani. Alunecarea pe aceasta panta periculoasa, inca de la varste fragede, aduce suferinta atat dependentilor, cat si familiilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

