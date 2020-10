Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor anunța investitii in economie de 30 de miliarde de lei, in primele noua luni, ”cea mai mare suma din ultimii 10 ani” Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, a anunțat, marti, pe Facebook, ministrul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca investitiile in trimestrul doi al anului au avut o contributie pozitiva la dinamica economiei, in conditiile in care economia a fost inchisa aproape suta la suta in perioada respectiva. …

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca Romania va avea o revenire economica din trimestrul III, in V, un scenariu de baza cu care lucreaza si Banca Nationala a Romaniei (BNR), iar acest lucru inseamna crestere economica in 2021, informeaza Agerpres.Romania va evita recesiunea tehnica…

- Avertisment dur venit de la Banca Naționala! Ne apropiem de o noua criza! BNR demonteaza declarațiile ministrului de Finanțe, Florin Cițu, care se lauda ca economia țarii noastre explodeaza. Pana in acest moment, acest raport al BNR arata ca avem o scadere economica de 1,9% pentru primele luni ale…