Premierul Florin Citu afirma ca va fi presedintele PNL, iar liderii USR PLUS trebuie sa inteleaga ca, incepand luni, vor discuta cu el in aceasta calitate si “nu-i roaga nimeni sa vina la guvernare”. “De luni (…) o sa fiu presedintele PNL si vom discuta altfel. Ceea ce trebuie sa inteleaga cei de la USR: cu mine vor discuta de luni si nu-i roaga nimeni sa vina la guvernare. Am tot vazut in aceasta perioada cum PNL si imaginea PNL a fost terfelita cu ajutorul chiar a contracandidatului meu, care a incercat sa se foloseasca de USR in lupta cu mine. (…) De luni, lucrurile se schimba. (…) Eu vreau…