Citu: Saptamana viitoare vor fi publicate normele de aplicare ale OUG care amana ratele

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca, daca este nevoie, va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare a ratelor si dupa perioada starii de urgenta. El a mai spus ca normele de aplicare la ordonanta care suspenda plata ratelor la credite pe o perioada de noua luni vor fi anuntate luni sau joia viitoare.



Florin Citu a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook ca aceasta ordonanta este unica in Europa, referindu-se la toti debitorii si la toate tipurile de credit.



"In primul rand aceasta ordonanta este unica in Europa pentru ca se…