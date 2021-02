Stiri pe aceeasi tema

- Produsul intern brut a scazut anul trecut cu 3,9%, date mai bune decat erau anticipate atat in prognoza oficiala, cat si in cea a bancilor, conform cifrelor prezentate marti de INS Prim-ministrul Florin Citu considera ca aceasta performanta „spulbera estimarile apocaliptice” si anunta ca Guvernul…

- Produsul intern brut a crescut cu 5,3% in trimestrul patru fata de trimestrul trei, ca serie ajustata. Scaderea fata de trimestrul patru din 2019 a fost de 1,5% pe serie bruta si de 1,7% pe serie ajustata sezonier, arata datele semnal publicate de INS. In trimestrul trei economia crescuse cu 6,1% fata…

- Dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva in octombrie 2020, iar revenirea acestui sector reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere economica peste asteptari, a scris marti ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Sectorul industrie…

- Consilierul PSD Cristian Niculae considera ca propunerea lui Florin Cițu pentru funcția de premier al Romaniei din partea PNL este ”o sfidare la adresa romanilor”. ”Cum sa-ți permiți ca, dupa ce ai adus țara in colaps, dupa ce ai indatorat-o pe urmatorii 30 de ani cum nu a facut-o nimeni pana acum,…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,6% in T3, raportat la T2, dar a scazut cu 5,1%, la noua luni. Consumul s-a diminuat cu 4,8% din cauza pademiei, ștergand 3% la rata de crestere a PIB-ului Produsul Intern Brut a scazut in primele noua luni ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019,…