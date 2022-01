Grav accident în judeţul Mureş! O persoană a murit (FOTO)

Traficul rutier este blocat The post Grav accident în judeţul Mureş! O persoană a murit (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Grav accident în judeţul Mureş! O persoană a murit (FOTO) Credit autor: L A. Source [citeste mai departe]