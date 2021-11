Cîțu, reacție la ”cea mai mare creștere economică din UE” Florin Cițu reacționeaza la anunțul Eurostat referitor la creșterea economica a Romaniei din trimestrul III. Premierul ii felicita pe romani pentru performanța economica. „Felicitari dragi romani! Cea mai mare creștere economica din UE in trimestrul III din acest an”, prezentand un tabel cu datele Eurostat care arata ca Romania a avut o creștere de 8% fața de același trimestru al anului 2020. Romania are cea mai mare creștere economica in trimestrul III, in comparație cu perioada similara a anului trecut, de 8%, conform datelor furnizate marți de Eurostat. Romania este urmata de Ungaria, cu o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

