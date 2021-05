Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca este surprins de decizia ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a cere amanarea legii 5G si daca aceasta i-a oferit explicatii in acest sens. “Am vazut ca a si comunicat. Lucrurile sunt clare, ramane asa cum a stabilit Guvernul.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, ca legea 5 G va intra in procedura de urgența. „Lucrurile sunt foarte clare. Ramane așa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu parlamentarii și cu președintele Camerei Deputaților. Va fi procedura de urgența. Acest proiect de lege va intra in procedura…

- Claudiu Nasui, Ministrul Economiei, a cerut Parlamentului amanarea dezbaterilor in ceea ce priveste adoptarea Legii referitoare la infrastructurile informatice și de interes national și condițiile implementarii rețelelor 5G. Motivul invocat este ca Guvernul nu ar fi respectat toti pasii procedurali,…

- Camera Deputatilor a respins, marti, in unanimitate, proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala initiate in timpul guvernarii PSD si care au fost declarate neconstitutionale prin decizii ale Curtii Constitutionale. Peste 90 de deputați PSD au votat pentru respingerea…

- Comisiile pentru buget-finante au termen pana luni la ora 10.00 sa depuna rapoartele pe proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021. De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri…

- Seful Executivului Florin Citu se afla luni in plenul Camerei Deputatilor, la solicitarea PSD, pentru a da explicatii in legatura cu bugetul de stat pentru acest an, anunța news.ro. Proiectul bugetului de stat pe 2021 urmeaza sa fie depus marti la Parlament pentru a se stabili calendarul dezbaterilor.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a anuntat marti, 16 februarie, ca Parlamentul a demarat procedura pentru revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber. Unul dintre motivele care stau la baza revocarii este acela ca Avocatul Poporului a avut o atitudine nepotrivita in timpul pandemiei,…