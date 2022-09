Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a afirmat ca PSD la guvernare nseamna taxe mai mari si mai multe, inflatie foarte mare, dobanzi foarte mari si distrugerea sectorului privat si a pietei libere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- "Moldova continua sa-și consolideze poziția in TOP-ul rușinii, cu cea mai mare inflație din Europa", spune fostul președinte Igor Dodon, pe o rețea de socializare. Potrivit lui Dodon, in mod special s-au scumpit produsele alimentare – cu 38,4%. O creștere record a prețurilor a fost inregistrata la…

- „Fapte, nu vorbe! PSD a crescut taxele de la 1 august iar pentru investitii nu a alocat 7% din PIB nici dupa aceasta rectificare”, a scris Florin Citu, joi pe Facebook. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, joi, dupa adoptarea rectificarii bugetare, in sedinta de Guvern, in contextul criticilor…

- Fostul lider al PNL Florin Citu afirma, luni, intr-o postare pe Facebook, ca in 2022 Romania se imprumuta la dobanzi mai mari decat in 2020 si 2021, el precizand ca ”PSD = inflatie = dobanzi mari” si ca in mare parte din perioada 2017-2019 Romania a avut cea mai mare rata a inflatiei din UE.…

- ”Despre incredere si profesionalism. In 2020 Romania se imprumuta la dobanzi mai mici decat in 2019. La 6 luni 1.22% in 2020 < 3.02% in 2019. Iar la 15 ani, 4.47% in 2020 < 5.07% in 2019. In 2021 Romania se imprumuta la dobanzi mai mici decat in 2020 si 2019”, scrie Florin Citu intr-un mesaj pe Facebook. …

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 au transmis, joi, un comunicat de presa in care anunța rezultatul controlului efectuat de Curtea de Conturi la primaria sectorului 1. „Atacurile furibunde si nefondate pe care Clotilde Armand le emana la adresa noastra in aceasta perioada, atat in media, cat si pe…

- „Peste 100.000 de persoane au ramas fara un loc de munca dupa ce a fost reintrodusa supraimpozitarea contractelor part-time. Efect previzibil despre care am avertizat. Acesta este si motivul pentru care alaturi de colegii liberali am eliminat in 2020 supraimpozitarea contractelor part-time introdusa…

- Fostul premier Florin Citu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in doi ani de zile de guvernare liberala nu s-a vorbit de cresterea taxelor, ci au fost eliminate suprataxe si supraaccize introduse de PSD in perioada 2017-2019 si ca PSD este la guvernare de 6 luni si intreg sectorul privat este bulversat…