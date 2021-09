Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni la Bucuresti in 27 septembrie pentru semnarea PNRR, a anunțat vineri Dana Spinant, purtator de cuvant adjunct al Comisiei. ”Pot confirma ca finalizam evaluarea Planului de Redresare depus de Romania si ca vom incheia in urmatoarele cateva…

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- Eurodeputații PSD cer Guvernului Cițu „sa se reconecteze urgent la agenda cetațeanului sau sa demisioneze de indata”, in contextul in care Romania a lipsit de la ECOFIN, for care va aproba inclusiv PNRR-ul țarii noastre, „premierul fiind ocupat sa cumpere voturi pentru Congresul PNL”, scrie Mediafax.…

- Ministrii economiei si finantelor din Uniunea Europeana au adoptat prima serie de decizii de punere in aplicare ale Consiliului UE lui privind aprobarea planurilor nationale de redresare si rezilienta (PNRR) pentru 12 state europene. Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia,…

- Ministrii europeni ai Finantelor urmeaza sa aprobe marti planurile de redresare pentru 12 state membre, inclusiv Italia, Spania si Franta, ceea ce va deschide calea pentru prima transa de granturi si imprumuturi din programul UE destinat stimularii investitiilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Grecia, Luxemburg, Danemarca, Spania, Portugalia, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia si Franta se pot apuca de lucru, acestea fiind tarile care au deja Planurile Nationale de Redresare si...