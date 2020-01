Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, revine, pe Facebook, cu cateva intrebari pentru Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, dupa ce a anunțat ca va depune plangere penala impotriva liberalului. Edilul PSD ii cere liderului PNL sa prezinte date concrete cu privire la creșterea varstei de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a folosit bugetul Primariei Municipiului Bucuresti in scop electoral, doar evolutia cheltuielilor de personal aratand clar acest lucru, a scris, sambata dimineata, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "PMB a avut un…

- Florin Cițu, ministrul de Finanțe, a postat pe contul sau de Facebook o evaluare a modului in care primarul Gabriela Firea a cheltuit bugetul Capitalei, Cițu acuzand-o ca s-a folosit de bani publici in interes personal, fapt demonstrat, printre altele, de triplarea cheltuielilor de personal.”Sa va arat…

- Gabriela Firea a postat pe pagina sa de Facebook un clip video in care prezinta cetațenilor Bucureștiului o parte a echipei sale. Alaturi de Firea, in birou, se afla un calorifer electric, simbol al avariilor multiple la rețeaua de termoficare care ii afecteaza constant pe bucureștenii nevoiți astfel…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, s-a delimitat, luni, printr-o postare pe Facebook, de decizia conducerii PSD de a-l pune vicepresedinte pe Gabriel Oprea, din partea sindicatelor. Interesant este ca Firea spune ca nu a stiut de aceasta decizie si ca sunt si alte persoane "controversate" care se lipesc…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, cea care a distribuit recent un fake news marca PSD legat de președintele Klaus Iohannis, a susținut marți ca premierul liberal Ludovic Orban dezinformeaza când vorbește despre dezastrul guvernarii PSD. Ea mai spune ca cei care ar trebui sa se ascunda…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) nu a primit inca decizia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, astfel incat sa acorde companiei Termoenergetica licenta de furnizare a energiei termice, in locul RADET, a declarat presedintele ANRE, Dumitru Chirita. "In legatura…

- Primarul general Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat, joi seara, la Romania TV, cu privire la afirmațiile pe care le-a facut ministrul Finanțelor, Florin Cițu."Nu au fost dpua bugete paralele, domnul Cițu este paralel cu economia. Declarațiile pe care le face il dezonoreaza și ii pune…