- Campania de vaccinare merge bine, afirma premierul Florin Citu, mentionand ca pastreaza obiectivul ca 10,4 milioane de romani sa fie vaccinati, cu ambele doze, pana la sfarsitul lunii septembrie.

- Prim-ministrul Romaniei a precizat intr-o postare pe platforma Facebook ca țara noastra este in topul țarilor din UE in ceea ce privește campania de vaccinare. Redam mai jos textul postat de Florin Cițu. „ Campania de vaccinare merge bine. Toate țarile depind de numarul de doze de vaccin. Totuși, datele…

- Franta este pe drumul cel bun pentru a-si atinge tinta de vaccinare a 1 milion de persoane impotriva COVID-19 pana la sfarsitul lunii ianuarie si are suficiente doze pentru a creste totalul la 2,4 milioane de persoane vaccinate pana la sfarsitul lunii februarie, a declarat luni ministrul sanatatii…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut luni o convorbire cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, unul dintre principalele subiecte fiind cel privind campania de vaccinare impotriva COVID, context in care seful Executivului de la Bucuresti a exprimat speranta ca, in curand, cetatenii romani vor putea din…

- Premierul Florin Cițu susține ca Romania va ajunge la 100.000 de vaccinari pe zi, iar in luna septembrie am putea ajunge la 10,4 milioane de oameni vaccinați. Citește și: Premiera ISTORICA pentru SUA: Donald Trump a fost pus sub acuzare, fiind singurul președinte care o pațește de doua ori…

- Europarlamentarul Traian Basescu a facut, miercuri seara, in emisiunea Romania9 de la TVR, declarații dure despre campania de vaccinare care se desfașoara in țara. "Pe brambureala asta nu vor vaccina nici 3 milioane. Aș pune totul sub comanda unica, cu un colectiv restrans care sa fie informat…

- Prezent astazi, 26 decembrie, la Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara” Cantacuzino” la sosirea primei tranșei de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19de la BioNTtech/Pfizer, premierul Romaniei, Florin Cițu a declarat: „Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat, vineri, ca Romania a contractat vaccin impotriva coronavirusului pentru 10,7 milioane de persoane, dar numarul de doze poate sa creasca in funcție de nevoi. Campania de vaccinare ar trebui sa inceapa in luna ianuarie 2021.…