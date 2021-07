Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupra dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie sa vina cu dovezi”, a declarat Cițu, care a spus ca iși face singur comunicarea, in ultima perioada, in social media sau in apariții publice. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat marți ca in cazul in care documentul cu antetul Guvernului ce conține strategia de comunicare a lui Cițu este…