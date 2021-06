Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca trebuie vazuta campania de vaccinare prin filtrul mai multor indicatori legati de pandemie, precizand ca in Romania e un numar din ce in ce mai mic de persoane testate pozitiv, scade si numarul pacientilor internati la ATI, iar aceste lucru arata ca aceasta campanie…

- Premierul Florin Citu a declarat, referitor la criza intervenita la nivelul Sectorului 1 in privinta asigurarii serviciilor de salubritate, ca este important ca "pana la o decizie in instanta, si prestatorul de servicii si primaria sa isi respecte angajamentele",

- Premierul Florin Citu a explicat dupa vizita la Centrul de vaccinare drive-through din Suceava ca masurile de relaxare au venit mai repede de 1 iunie pentru ca rata de vaccinare a avut succes mai repede. El a mai explicat si ca daca campania nu merge in directia corecta masurile pot veni mai incet.

- Premierul Florin Citu a declarat, luni seara, in legatura cu expulzarea unui oficial rus din tara noastra, acuzat de spionaj, ca decizia nu are nicio legatura cu ceea ce se intampla in alte tari care au luat hotarari similare. Florin Citu a fost intrebat, luni seara, la TVR 1 despre expulzarea…

- Dupa patru ore de discuții in coaliția de guvernare, copreședintele USR-PLUS, Dan Barn, a declarat ca in ședința fiecare dintre parteneri și-au prezentat pozițiile și punctele de vedere. Barna a anunțat ca discuțiile vor fi reluate marți la ora 16. „Au fost cateva ore de discuții in care fiecare dintre…

- Premierul Florin Citu a precizat ca singurul cadou pe care si-l doreste de ziua sa de nastere este revenirea la normalitate, iar acest lucru se poate intampla doar daca ne vaccinam cu totii cat ma repede. „Va multumesc tuturor pentru mesajele si gandurile bune pe care mi le-ati transmis de…

- Șeful Guvernului a fost sunat joi, 1 aprilie, in ziua in care a implinit 49 de ani, de realizatorii Matinalului Digi FM. La intrebarea ce iși dorește de ziua lui, Florin Cițu spune ca vrea sa se vaccineze cat mai mulți romani. „Lucrurile au mers mult mai bine in Romania decat se aștepta oricine. Și…