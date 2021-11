Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Florin Cîțu, președinte al Senatului, lipsește de la ședința de plen a Parlamentului în care va fi dat votul de învestitura pentru Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Absența lui Cîțu de la ședința a fost taxata de liderul AUR, George Simion: "Unde…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, unde va fi dezbatut si votat Cabinetul Ciuca, a inceput. Toti ministrii propusi in Guvern si sustinuti de alianta PNL-PSD-UDMR si minoritati au fost avizati favorabil, miercuri, in comisiile de specialitate. Florin Citu evita sa conduca sedinta, in…

- Copreședintele AUR, parlamentarul George Simion, le-a cerut parlamentarilor sa nu voteze Guvernul condus de Nicolae Ciuca. El a intrebat de ce președintele Partidului Național Liberal, Florin Cițu, nu se afla la ședința intr-un asemenea moment important. „Nu l-am vazut pe domnul Florin Cițu.…

- Noul președinte al Senatului, Florin Cițu, și-a delegat atribuțiile catre vicepreședintele Senatului, Alina Gorghiu. Astfel, Florin Cițu nu conduce, alaturi de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, ședința de plen reunit in care se va da votul de investitura pentru Guvernul Ciuca.…

- Cu ce propunere de premier merg PSD, PNL și UDMR la Cotroceni Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Sunt consultari astazi la Palatul Cotroceni, în urma carora ar urma sa aflam cine va fi premierul desemnat sa formeze…

- Șefii partidelor politice s-au tot jucat de-a ,,Politicienii n-au talent” in plina criza sanitara cu sute de morți pe zi. In ultimele saptamani am asistat la circ politic cu scantei, iar de la Cotroceni a venit a doua nominalizare de premier: Nicolae Ciuca, militar de cariera, care are la dispoziție…

- Co-presedintele AUR, deputatul George Simion, s-a aratat nemultumit de absenta a trei reprezentanti ai PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, unde ar fi trebuit stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii AUR si USR PLUS, si care…