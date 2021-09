Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca si-ar fi dorit sa il vada pe Vlad Voiculescu vizitand macar un centru de vaccinare, in perioada in care era ministru al Sanatatii. Prim-ministru a adaugat ca ar fi fost frumos ca in seara in care erau transferati pacientii de la Foisor, Voiculescu „sa nu stea in Biroul…

- Florin Cițu a declarat ca se aștepta la mai multe din partea miniștrilor Sanatații USR PLUS, Vlad Voiculescu, respectiv Ioana Mihaila. Premierul i-a acuzat, miercuri, 22 septembrie, la finalul ședinței de guvern, ca nu au stat indeajuns de mult pe teren. Șeful Executivului i-a criticat și pe Dan Barna și…

- Mihaila l-a acuzat pe premier de ”orgolii politice”, amintind ca a demis un ministru al Sanatații in plin val 3 al pandemiei. ”Eu nu am niciun orgoliu politic, dar cred ca aceasta intrebare trebuie adresata premierului Citu, care deja a demis in plin val 3 un ministru al Sanatatii”, a raspuns Mihaila…

- Ministrul USR PLUS al Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, sambata, citata de știrileprotv.ro, ca ii pare rau ca premierul Florin Citu introduce sanatatea in lupta politica. Ministrul a precizat ca vrea sa clarifice cateva lucruri care sa nu mai fie folosite in retorica de campanie sau in cea politica,…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca premierul nu a mai dat din luna mai bani Ministerului Sanatații pentru plata personalului din centrele de vaccinare. In replica, Florin Cițu spune ca, de fiecare data cand Ministerul Sanatații a cerut bani, a primit, informeaza Hotnews . „Va mai…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma, vineri, ca premierul Florin Citu nu a mai alocat din luna mai bani pentru plata personalului din centrele de vaccinare si a lasat Ministerul Sanatatii fara fonduri pentru programele de sanatate, insa aprob in sedinta de Guvern spaga numita PNDL 3”.

- Cristina Pruna, vicepresedinta USR PLUS, pune o intrebare retorica pe pagina sa de Facebook despre Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, angajat in subordinea Guvernului. Romania nu a reușit sa atinga țintele de vaccinare lansate inițial, iar numarul cazurilor este in creștere.…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a fost intrebat de masurile pe care le ia Romania in fața valului patru, in condițiile in care campania de vaccinare bate pasul pe loc, iar numarul de infectari crește. „De fiecare data propunerile nu vin doar de la Ministerul Sanatații. Ele vin de la mai multe…