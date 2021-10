Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, dupa discuțiile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, ca PSD nu a luat o decizie in ce privește formarea unei majoritați parlamentare, dar ca va purta discuții cu prim-ministrul desemnat, dupa ce președintele va lua o decizie. Șeful PSD a spus ca formațiunea…

- Liderul PNL Florin Cițu urmeaza sa aiba o intalnire astazi cu liderul UDMR Kelemen Hunor pentru a discuta despre imparțirea portofoliilor, anunța Antena3, care citeaza surse politice. Intalnirea are loc dupa consultarile de la Cotroceni. Liderul PNL l-a propus in Biroului Politic Național al partidului…

- Liderul PNL Florin Cițu a declarat, dupa consultarile de la Cotroceni, ca propunerea lui Nicolae Ciuca pentru funcția de premier ii aparține. Intrebat daca l-a anunțat și pe Nicolae Ciuca despre declarațiile de presa de la ora 12.00, jurnaliștii remarcand ca acesta lipseste, liderul PNL a intors…

- ”Avem nevoie de soluții și de un guvern care sa aplice masuri ferme pentru a scoate țara din criza. Acest lucru se poate face reconstruind coaliția PNL-USR-UDMR. Pentru a incepe negocierile pentru refacerea coaliției, astazi trebuie sa avem pe masa o propunere de premier, alta decat Florin Cițu.Președintele…

- Premierul interimar a susținut primele declarații dupa ieșirea de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, afirmand ca liberalii nu au venit cu o propunere de premier cat timp nu sunt susținuți de o majoritate parlamentara. „In acest moment nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de…

- 281 de parlamentari au votat moțiunea de cenzura depusa de PSD. Este cel mai mare vot cu care a fost demis un guvern in Romania. Parlamentarii PNL și UDMR au fost in sala, dar nu au votat. Florin Cițu: Guvernarea va fi facuta in jurul valorilor liberale A fost o dezbatere care a aratat cum sta Romania:…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca a discutat intre patru ochi cu Florin Cițu despre episodul din SUA și ca intrebarea ar fi daca premierul trebuia sa spuna sau nu din decembrie, de la investire, despre acest incident. „Era mai bine daca am fi discutat, dar nu va afecta actul de guvernare”, a susținut…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca a discutat între patru ochi cu Florin Cîțu despre episodul din SUA și ca întrebarea ar fi daca premierul trebuia sa spuna sau nu din decembrie, de la învestire, despre acest incident. "Era mai bine daca am fi discutat, dar nu va afecta…