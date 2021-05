Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu anunta ca sambata s-a inregistrat un record in ceea ce priveste numarul zilnic de vaccinari anti-COVID la nivel national, el precizand ca au fost raportate 120.000 de noi vaccinari. El le-a transmis multumiri romanilor care „au inteles ca singura solutie de iesire din pandemie…

- Florin Cițu: ”Vreau sa le multumesc romanilor pentru ca impreuna am trecut printr-un an dificil, impreuna am purtat masca, impreuna am pastrat distantarea sociala, impreuna ne-am vaccinat, vreau sa le multumesc ca au inteles ca avem o campanie de vaccinare care continua si astazi avem un numar record…

- Romanii pot renunta la restrictiile instituite in contextul pandemiei si daca nu va fi atinsa tinta de 10 milioane de cetateni vaccinati, a afirmat marți, 4 mai, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, potrivit Agerpres. Premierul Florin Cițu afirma pe 22 aprilie ca ”trebuie…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța ca 60.017 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, din cele 60.017 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 33.411 de persoane au primit prima doza de vaccin,…

- Premierul Florin Citu a reiterat marti ca vaccinarea anti-COVID este singura solutie de a iesi din pandemie si a subliniat ca "orice voce" impotriva campaniei de vaccinare "submineaza efortul tuturor" de a reveni la normalitate. "Vaccinarea este singura solutie de a iesi din aceasta pandemie.…

- Campania de vaccinare: 51.841 persoane au fost vaccinate cu prima doza, in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , prin aplicatia…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca vineri au fost vaccinate in Romania 54.289 de persoane. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Dintre cele 54.289 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 22.544 au primit prima doza…

- "Singura soluție de a ieși din pandemie o reprezinta vaccinarea" Florin Cîtu. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Autoritațile nu au în vedere o relaxare a restricțiilor actuale impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Premierul Florin Cîțu a…