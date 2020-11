Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a prezentat miercuri seara, in sedinta de Guvern, a treia rectificare bugetara din acest an, prin care se asigura finantarea necesara in sanatate, asistenta sociala si educatie.

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu , a anunțat ca pentru aceasta rectificare bugetara au fost alocați bani pentru sanatate, educație și investiții. „Deficitul bugetar crește la 9,1% din PIB. Pentru aceasta rectificare au fost suplimentați bani pentru sanatate, educație și pentru investiții. In…

- Rectificarea bugetara intra in ședința de Guvern de miercuri, in prima lectura. Orban: Vor exista creșteri de fonduri la cateva ministere Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul de OUG privind rectificarea bugetara va fi dezbatut in prima lectura in sedinta de miercuri a Guvernului. Potrivit…

- Guvernul pregateste o noua rectificare bugetara, a treia din acest an. Masura este necesara pentru ca in Parlament s-au adus modificari importante asupra legislatiei si au fost afectate programele de sprijin pentru redresarea economiei – afirma premierul Ludovic Orban. Mentinerea deficitului de 8,6%…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu , a declarat, miercuri, ca in majoritatea județelor unde PSD a caștigat alegerile locale sunt bani pentru plata salariilor celor care lucreaza in servicii sociale. In restul CJ-urilor, Cițu spune ca sunt probleme,care vor fi rezolvate la rectificare bugetara,…

- Cea de-a treia rectificare bugetara din acest an, dupa cele din primavara și vara, va fi operata saptamana viitoare, a anunțat ieri ministrul Finanțelor, Florin Cițu . „Urmeaza discutiile despre...

- Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta de Guvern de joi a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Stiu ca pentru 25 octombrie au existat ingrijorari si foarte multe companii ne-au abordat si ne-au…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta infiintarea Politiei Animalelor, ca structura in cadrul Politiei Romane. Viitorii politisti care se vor ocupa de protectia animalelor pot fi angajati prin transfer si fara concurs din randul medicilor veterinari angajati ai Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare…