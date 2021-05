Stiri pe aceeasi tema

- Programul de convergenta a fost aprobat in cadrul sedintei de marti a Guvernului, continand reforme pe care si le asuma Executivul in domenii precum sistemul de pensii, salarizare, companii de stat, administratie publica, a anuntat, miercuri, premierul Florin Citu. "In sedinta de Guvern…

- Executivul a aprobat miercuri, prin ordonanta de urgenta, prelungirea mandatului conducerii Institutului Cultural Roman (ICR), a anuntat premierul Florin Citu. „In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe proiecte de acte normative, cel mai important este o ordonanta de urgenta care prelungeste…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi, printr-o ordonanta de urgenta, planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, un plan aprobat de Comisia Europeana, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. "Era nevoie de o ordonanta de urgenta pentru planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia.…

- Vicepremierul dan Barna i-a convocat pe miniștrii USR PLUS intr-o ședința, la ora 12.00, in biroul sau de la Palatul Victoria, pentru a decide daca vor participa la ședința Executivului de joi, care este programata la ora 13.00, au declarat surse din Alianța. „Intenția noastra este de a nu valida nicio…

- Guvernul a aprobat, in ședința de vineri, plafonul garanțiilor pe 2021 pentru programul „Noua Casa” in suma de 1,5 miliarde de lei, a anunțat premierul Florin Cițu. „In sedinta de Guvern de...

- Guvernul a aprobat, vineri, plafonul garantiilor pe 2021 pentru Programul "Noua Casa" in suma de 1,5 miliarde de lei, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. Guvernul a discutat astazi Planul de Redresare Economica.

- Florin Cițu a decis ca Guvernul se reuneste joi, de la ora 10,00, intr-o sedinta in sistem online, a anuntat Biroul de presa al Executivului. Citește și: Dr. Adina Alberts: Am informații ca sunt mulți pacienți tratați cu medicamente experimentale, scumpe, fara indicație in Covid .

- Guvernul a adoptat in aceasta seara bugetul pentru anul in curs, urmand ca documentul sa ajunga in Parlament. Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul…