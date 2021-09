Stiri pe aceeasi tema

- ​​Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri seara, ca îi demite pe toți secretarii de stat ai USR-PLUS. „Îi voi destitui în aceasta seara. Nu știu ce interese pot reprezenta acolo. Nu poți sa fii alaturi de PSD și AUR și sa crezi ca ești într-un minister în…

- Salvamontistii damboviteni au plecat, miercuri, in sprijinul unor turisti surprinsi de furtuna in Cheile Horoabei, i-au gasit si ii coboara in siguranta la Baza Salvamont Pestera. Turistii au cerut ajutor la 112. "Din primele informatii sunt trei turisti, au reusit sa iasa din…

- Fundasul roman Stefan Radu si-a prelungit contractul cu echipa italiana de fotbal Lazio Roma pana in iunie 2022, a anuntat, joi, clubul pe site-ul sau oficial. "SS Lazio anunta ca a prelungit contractul economic al fotbalistului Stefan Daniel Radu pentru o noua stagiune sportiva'', se arata…

- Decizia de a demite directorul CFR in urma accidentelor petrecute in ultimele zile in Romania apartine exclusiv Ministerului Transporturilor, a declarat premierul Florin Citu, prezent sambata la Tulcea, la Conferinta judeteana a PNL. Intrebat cum comenteaza faptul ca la nivelul conducerii CFR nu s-a…

- Atena-Adriana Groza a fost numita in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Ion Munteanu…