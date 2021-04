Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat sambata faptul ca agentia de rating Standard & Poor's a imbunatatit perspectiva de la "negativ" la "stabil", adaugand ca guvernul a castigat "clar si fara dubiu" in

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat sambata faptul ca agentia de rating Standard & Poor's a imbunatatit perspectiva de la "negativ" la "stabil", adaugand ca guvernul a castigat "clar si fara dubiu" increderea institutiilor internationale si a investitorilor straini. …

- Agentia americana de rating Standard and Poor’s a imbunatatit vineri seara perspectiva de rating a Romaniei de la negativ la stabil, datorita eforturilor guvernului de a stabiliza finantele publice și de a scadea riscurile fiscale. Potrivit ZF.ro, S&P a transmis ca stoparea cresterii pensiilor,…

- Guvernul a discutat in sedinta de vineri Planul National de Redresare si Rezilienta, care urmeaza sa fie supus dezbaterii publice. Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca PNRR trebuie implementat pana in 2026 și ca iși dorește sa fie la guvernare si dupa 2024, ”ca sa ne asiguram ca este implementat”.…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in perioada urmatoare, un proiect de lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații la stat, a declarat miercuri premierul Florin Cițu. ”E un proiect de lege discutat in coaliție. Am vazut draft-ul, va fi o dezbatere publica, vom vedea daca vor fi excepții…

- Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ proiectului de buget pe 2021, care va fi adoptat, vineri, intr-o ședința speciala de Guvern. In loc sa raspunda criticilor aduse de CES la obiect, premierul a ținut sa compare avizul CES cu cele date de aceeași instituție pentru guvernele PSD. Principalele…

- Guvernul incepe sa retușeze veniturile bugetarilor. Vizate sunt sporurile, care fie vor disparea, fie vor fi inghețate. Primii afectați de modificari vor fi angajații din prefecturi care ar urma sa piarda aproximativ o treime din venit dupa taierea acestor sporuri, relateaza Antena 3. Sporurile vor…

- Premierul Florin Cițu a afirmat luni ca bugetul pe 2021 se va construi pe actuala legislație, care prevede indexarea pensiilor cu rata inflației. Acesta a explicat ca Guvernul incearca sa impuna o noua legislație a pensiilor, pana la 1 septembrie 2021, care ar urma sa repuna contributivitatea ca principiu…