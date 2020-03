Stiri pe aceeasi tema

- Masuri pentru susținerea economiei ar urma sa fie adoptate azi de Guvern Premierul desemnat Florin Cîțu. Foto: Arhiva/ Agerpres Masurile anunțate marți, 17 martie, de Guvern înseamna, pentru mulți angajați, trimiterea în șomaj tehnic sau chiar concedierea. Se vor alatura celor…

- Producatorul auto din Craiova a decis oprirea temporara a activitații fabricii . Cei peste 6.000 de angajați vor fi trimiși acasa de joi, 19 martie, și pana pe 5 aprilie. Prima zi de lucru va fi luni, 6 aprilie, daca situația nu se schimba pana atunci. Sindicaliștii de la Ford au fost anunțați, in cursul…

- „Am primit si noi astazi informatia de la Ford. Compania va sustine primele doua saptamani somajul tehnic. Suntem in discutii cu Ford cum putem sa ajutam dupa aceea. Intentia noastra este ca nicio companie, pe cat posibil, sa nu fie afectata permanent in aceasta perioada, sa sustinem toata industria…

- Incepand de joi, Ford ași suspenda activitatea la principalele fabrici din Europa. Este de așteptat ca suspendarea temporara a producției sa dureze cateva saptamani, in funcție de evoluția acestei pandemii, de restricțiile impuse la nivel național, de constrangerile legate de

- Guvernul italian este aproape de a prelua controlul integral al Alitalia, dupa ce extinderea pandemiei de coronavirus in Europa l-a impiedicat sa-si indeplineasca planul de a gasi un cumparator pentru compania aeriana care se confrunta cu dificultati financiare, a informat publicatia Il Messaggero,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat marți seara ca are in plan finalizarea informatizarii ANAF pana la jumatatea anului 2020, urmand in proces ca circa 2.150 de posturi din ANAF sa fie eliminate, din care 150 de conducere."Reorganizarea ANAF inseamna de asemenea eliminarea…