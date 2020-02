Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat ca are in plan sa imprumute 5 miliarde de lei in luna februarie, dar totul depinde de conditiile pietei, iar suma finala poate sa fie mai mare sau mai mica, a anuntat ministrul de resort, Florin Citu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Transparenta 100%! In luna…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, nu s-a prezentat bine în conferința de marți. A ales câteva subiecte: executia bugetara, Gabriela Firea și împrumutul de pe piețele externe. Am aflat ca unele cifre pe care ni le-a dat instituția la începutul evenimentului sunt greșite.…

- "Prima Casa exista, functioneaza, are plafon doua miliarde de lei, nu e nicio problema si nu se opreste. Poti depune dosar pentru 'Prima Casa'. Daca sunt probleme, sunt cu unele banci care poate au renuntat la program, dar nu din partea noastra. Din partea noastra, plafonul este doua miliarde de…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a fost invitat la audieri, saptamâna viitoare, marți, în Comisia Economica din Senat pentru a da explicații despre împrumuturile contractate în ultima perioada de statul român, a declarat, pentru Mediafax, senatorul Daniel Zamfir,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a acuzat luni PSD de iresponsabilitate criminala in contextul in care legea pensiilor, elaborata in guvernarile social-democrate, nu are stipulata finanțarea pentru anii 2021 și 2022. Cițu a mai precizat ca estimarea veniturilor pe 2020 este conservatoare."Aici…

- "Orban, ai o singura varianta: mareste alocatiile copiilor! Cat de cinic poti sa fii sa inventezi tot felul de scamatorii ca sa nu le dai copiilor drepturile cuvenite?!", arata Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook.El sustine ca PNL este incapabil sa guverneze."Il intreb…

- Ministrul Finantelor Florin Citu a anuntat ca, dupa preluarea mandatului, a descoperit un deficit de 2 miliarde de lei la bugetul de asigurari sociale de stat, dupa 10 luni, provenit din neplata contributiilor. "Pe partea fiscala derogarile au fost o problema, apoi asa-numita revolutie fiscala…