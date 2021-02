Cîţu: Există un singur premier, iar el este cel care face evaluarea miniștrilor Premierul Florin Cîțu a precizat, marți ca eventuale schimbari de miniștri în guvern vor fi facute în vara de catre &"singurul premier&". Cîțu a subliniat ca daca execuția bugetara este &"foarte proasta&" atunci &"s-ar putea sa avem nevoie de un alt expert&".

Premierul a spus, la finalul ședinței de Coaliție ca în vara va exista o analiza a ministrilor, dar "asta este altceva".

"În legea bugetului voi încerca sa introduc acesti indicatori sau aceste tinte intermediare, în vara premierul evalueaza, bineînteles, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

