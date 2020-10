Stiri pe aceeasi tema

- Contractia economiei ar putea fi depasi usor 4% in acest an iar importanta este acum viteza de revenire, de aceea Guvernul a investit foarte mult in acest an, pentru a substitui caderea cererii private prin investitii de la buget, a afirmat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la "Banking…

- Contractia economiei ar putea fi depasi usor 4% in acest an iar importanta este acum viteza de revenire, de aceea Guvernul a investit foarte mult in acest an, pentru a substitui caderea cererii private prin investitii de la buget, a afirmat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la "Banking…

- Obiectivul nostru a fost de a diminua efectele negative ale crizei asupra economiei, nu acela de a evita contractia in 2020, pentru ca ar fi fost imposibil, a afirmat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Economia Romaniei trece astazi printr-o perioada dura. Nu este un secret ca trimestrul…

- Orban: Romania se afla intre tarile UE cu deficit bugetar mic si cea mai redusa contractie economica. Obiectivul este sa mentinem deficitul cat mai jos Romania este printre tarile UE cu cea mai redusa contractie economica, dar si cu cea mai mica crestere a deficitului bugetar, iar investitiile publice…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, joi, ca Romania este printre tarile din Uniunea Europeana cu cea mai redusa contractie economica, dar si cu cea mai mica crestere a deficitului bugetar, iar investitiile publice sunt cele mai mari din ultimii zece ani. "Romania, pe trimestrul doi, este printre tarile…

- Romania va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agentiile de rating, Comisia Europeana (CE), Fondul Monetar International (FMI) si institutii bancare, datorita raspunsului prompt si eficient al politicilor economice, sustine ministrul…

- România va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decât estimarile publice facute de agentiile de rating, Comisia Europeana (CE), Fondul Monetar International (FMI) si institutii bancare, datorita raspunsului prompt si eficient al politicilor economice, sustine…

- Comisia Europeana confirma scenariul de baza cu care lucreaza Ministerul de Finante, respectiv o revenire in V a economiei, anunta Florin Citu, ministrul Finantelor."Astfel, CE confirma ca masurile luate de guvernul PNL pana acum sunt foarte bune și vor duce la o revenire rapida a economiei. Exact așa…