Stiri pe aceeasi tema

- Premierul propus Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul negocierilor PNL- USR PLUS-UDMR, ca duminica sau luni cel tarziu va fi terminat programul de guvernare, in cursul zilei de sambata discutandu-se despre finante, fonduri europene si digitalizare, iar duminica se va discuta despre sanatate…

- - FLORIN CITU: Ne vedem maine iarasi, aceleasi echipe, iarasi toata ziua discutam pe programul de guvernare “Unele dintre capitolele din programul de guvernare au fost deja agreate intre echipele celor trei partide. Sunt masuri care pot fi implementate foarte curand, cu impact imediat pentru Romania.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustinut de PNL pentru functia de premier in viitorul guvern, a anuntat, sambata, ca programul de guvernare al coalitiei PNL-USR PLUS-UDMR va fi finalizat duminica, cel tarziu luni. „Doua treimi dintre capitolele de guvernare au fost deja agreate de echipele celor…

- Premierul propus Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul negocierilor, ca duminica sau luni cel tarziu va fi terminat progamul de guvernare, in cursul acestei zile discutandu-se despre finante, fonduri europene si digitalizare, iar duminica se va discuta despre sanatate si justitie.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustinut de PNL pentru functia de premier in viitorul guvern, a anuntat, sambata, ca programul de guvernare al coalitiei PNL-USR PLUS-UDMR va fi finalizat duminica, cel tarziu luni. „Doua treimi dintre capitolele de guvernare au fost deja agreate de echipele celor…

- Ministrul Finantelor, Florin Cîtu, sustinut de PNL pentru functia de premier în viitorul guvern, a anuntat, sâmbata, ca programul de guvernare al coalitiei PNL-USR PLUS-UDMR va fi finalizat duminica, cel târziu luni."Doua treimi dintre capitolele de guvernare au fost…

- • PSD a gandit un set de masuri pentru combaterea pandemiei și protejarea romanilor in fața acestui virus Partidul Social-Democrat a lansat in cadrul Programul de Guvernare 2021-2024, cu o serie de masuri care trebuie aplicate in domeniul Sanatații, pentru a limita numarul de imbolnaviri, intrucat toate…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat, luni, ca ”mare parte din vina pentru ceea ce vedem azi in Romania o are PSD”. ”Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarma, pentru ca urmeaza evaluari ale ratingului de tara de la cele trei companii. (...) Pana acum PSD a venit cu declaratii…