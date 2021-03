Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile și restaurantele care incalca restricțiile vor avea activitatea suspendata, spune premierul Florin Cițu, care anunța ca Executivul are pregatit un proiect de ordonanța de urgența pentru situația in care Parlamentul nu aproba propunerea Guvernului.

- Liderul PNL Ludovic Orban se declara pentru modificarea legii astfel incat polițiștii sa poata dispuna suspendarea activitații localurilor daca acestea incalca in mod repetat masurile anti-coronavirus, in contextul in care proiectul se afla la Senat prima camera sesizata și amendamentul a fost respins…

- Sindicatele il amenința cu plangerea penala pe premierul Florin Cițu, dupa ce șeful Guvernului a spus ca Executivul pregatește o Ordonanța de Urgența prin care va elimina cotizația lunara la sindicate, care li se reține angajaților automat din salariu. „Va marturisesc ca eu personal de abia aștept,…

- Florin Citu a anuntat ca firmele din Romania care nu vor respecta masurile privind prevenirea și combaterea epdemiei de Covid-19 vor avea activitatea suspendata pe o ”perioada determinata”.

- „In hotararea Comitetului pentru Situații de Urgența a aparut o propunere pentru operatorii economici care nu respecta normele de combatere a pandemiei. Din pacate, chiar daca unele restricții au ramas in vigoare, sunt foarte mulți care nu respecta regulile. Am modificat: li se va suspenda activitatea…