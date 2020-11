Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in discutii cu sistemul bancar pentru a gasi solutii de amanare a ratelor, dar masurile nu vor mai fi la fel de generoase precum cele initiale, a declarat, marti, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. „Lucrez, impreuna cu sistemul bancar, pentru acea masura care a amanat ratele pe doua luni…

- ”In aceasta perioada, toate cele trei agentii de rating – Moody's, Fitch si Standard&Poor's – fac evaluarea ratingului de tara pentru Romania. Prima dintre cele trei a fost Moody's care a mentinut ratingul de tara pentru Romania. In raportul de evaluare se spune foarte clar ca in acest an Guvernul a…

- Masurile pe care le-am luat nu au fost perfecte din primul moment si sunt primul care recunoaste asta, insa acest Guvern a venit imediat cu imbunatatiri daca a vazut ca nu functioneaza ceva, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la conferinta anuala a Asociatiei Berarii…

- Comisia Europeana a transmis statelor membre o noua propunere de modificare si prelungire a cadrului temporar, ceea ce inseamna ca toate masurile luate in acest an si schemele de garantii pot fi prelungite si in 2021, a anuntat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la finalul sedintei de…

- Banii alocati prin rectificarea bugetara pentru masurile active vor ajunge in toate conturile, inclusiv la Ministerul Muncii, a declarat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Nu inteleg aceasta declaratie (a ministrului Muncii din debutul sedintei de Guvern, n.r.), pentru ca la…