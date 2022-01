Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Gheorghe Pecingina (FOTO), secretar general adjunct al partidului, a anuntat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca erste posibil ca in sedinta conducerii PNL de marti sa se stabileasca numele ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, dupa demisia lui Florin Roman,…

- Deputatul PNL Gheorghe Pecingina, secretar general adjunct al partidului, a anuntat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca erste posibil ca in sedinta conducerii PNL de marti sa se stabileasca numele ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, dupa demisia lui Florin Roman, la finalul…

- Deputatul clujean Sabin Sarmaș are șanse mari sa ajunga ministru al Digitalizarii, fiind susținut și de primarul Emil Boc, dar și de majoritatea liderilor PNL. ”Sabin Sarmaș este susținut de liderii PNL de la Cluj in timp ce Iulian Popescu este un apropiat al secretarului general al PNL - Dan Vilceanu…

- Doua nume sunt vehiculate in Partidul Național Liberal pentru funcția de ministru al Digitalizarii dupa demisia lui Florin Roman, este vorba despre Sabin Sarmas și Iulian Popescu, au declarat surse din PNL pentru Libertatea.Sabin Sarmaș este deputat de Cluj și presedinte al Comisiei de tehnologia informatiei…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca el se simte intr-o guvernare PSD, in contextul in care social-democratii au cele mai importante ministere in Guvern si cu cei mai multi bani. Despre relatia cu premierul Ciuca, el a aratat ca partidul…

- Premierul Nicolae Ciuca ar fi discutat cu liderul PNL, Florin Cițu, despre situația ministrului Cercetarii și Inovarii, Florin Roman, și a cerut ca acesta sa demisioneze din Guvern, in caz contrar va fi remaniat. Conform surselor noastre, Florin Roman urmeaza sa iși dea demisia din Guvern.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, la sedinta de luni a coalitiei de guvernare, s-a discutat despre pensiile speciale de care alesii locali ar urma sa beneficieze, el afirmând ca în acest moment cea mai buna solutie este sa fie amânate pentru o perioada de un an, relateaza…

- Ministrul interimar al muncii, Raluca Turcan, a anuntat, intr-un mesaj transmis conducerii PNL, ca nu mai sunt bani de pensii și de alocatii, iar vicepresedintele liberal Florin Roman sustine ca se face rectificarea si banii se completeaza cu suma necesara, informeaza News.ro.„Nu exista niciun fel de…