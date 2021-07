Cîțu, despre desființarea SIIJ: Am cerut suspendarea ședinței de coaliție. Când se reiau discuțiile Premierul Florin Cițu a declarat marți, 13 iulie, ca exista un blocaj in cadrul coaliției privind modul in care va fi desființata Secția Speciala și a menționat ca el a fost cel care a solicitat ca ședința coaliției de ieri, 12 iulie, de la Guvern, sa fie suspendata, iar negocierile sa fie reluate saptamana viitoare. „Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. Eu am desființat secția SIIJ printr-un proiect de lege aprobat in Guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub indrumarea Ministerului Justiției, sa vina cu cea mai buna soluție”, a afirmat Florin Cițu, aflat la Guvern. Șeful… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu recunoaște blocajul din cadrul coaliției pe modul in care va fi desființata SIIJ. Cițu a explicat ca din acest motiv s-a suspendat ședința coaliției, negocierile urmand a fi reluate saptamana viitoare. ”Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte simple: am desființat…

- „Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate deciziile se iau acolo. Nu se poate face fara o consultare in coaliție. Forma rectificarii se va aproba in coaliție”, a spus Ludovci Orban dupa ședința.Premierul…

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, referindu-se la neintelegerile din coalitie pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractunilor din Justitie (SIIJ), ca ”Ministerul Justitiei trebuie sa sustina Parlamentul si coalitia sa gaseasca o solutie ca sa trecem peste acest moment”.

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat, luni, ca va fi o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ), dupa primirea...

- Premierul Florin Citu a declarat marti, in plenul Parlamentului, la dezbaterea motiunii de cenzura, ca actuala coalitie de guvernare e “puternica, unita” si pregatita sa guverneze cel putin opt ani. „Coalitia este puternica, este unita si pregatita sa guverneze cel putin opt ani de zile de acum incolo.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca, in prima sedinta a Biroului Politic al PNL, se va lua act de suspendarea lui Costel Alexe si Mihai Chirica din toate functiile detinute in partid. "Vom lua act in prima sedinta in Biroul Politic de suspendarea din toate functiile din partid pana…

- Liderii coaliției de guvernare se vor reuni luni in prima ședința comuna de la demiterea lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sanatații care a dus la solicitarea USR-PLUS de inlocuire a premierului Florin Cițu.Ședința va fi precedata de un Birou Executiv al PNL, programat pentru ora 10:00, in…