Cîțu, despre certificatul verde: Nu discriminează. Este o măsură care permite activităților economice să continue Folosirea certificatului verde COVID in localitatile in care incidenta este mai mare 3 la mia de locuitori ne ajuta sa nu inchidem economia, susține premierul Florin Citu. Nu este o forma de discriminare, pentru ca accesul este permis atat celor vaccinați, cat și celor care au trecut prin boala sau iși fac test COVID, adauga el. „Pana acum Romania a fost intr-o zona verde si am reusit sa tinem Romania in zona verde mult timp fata de alte tari din Europa. Solutia cu certificatul este o solutie la indemana, a venit pentru ca eu nu vreau sa inchid economia. Si atunci ne trebuia un instrument prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

