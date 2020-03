Citu: Bancile lucreaza la un mecanism pe termen lung, regulamentul BNR trebuie schimbat. Pana la un milion de oameni ar putea intra in somaj

Stiri pe aceeasi tema

- Bancile comerciale din Romania lucreaza la un mecanism pentru conditii mai relaxate fata de clienti, care sa fie aplicat pe termen mai lung, dar in acelasi timp trebuie schimbat si regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, marti seara, la Digi 24, ministrul Finantelor Publice, Florin…

- Comunicat de presa In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind: – suspendarea sau,…

- Fiscul pregatește mai multe masuri pentru a ajuta mediul economic, afectat de epidemia de coronavirus, intre acestea numarandu-se suspendarea executarilor silite și a controalelor, rambursarea TVA in luna martie și amanarea depunerii declarațiilor fiscale din 25 martie pana pe 25 aprilie.Masurile au…

- Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, anunța ca se amâna termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, pâna la data de 25 aprilie 2020, conform unei postari a acestuia de pe Facebook.Potrivit acestuia, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o…

- Romania trebuie sa rezolve problema deficitelor pentru a avea dobanzi mai mici, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, care a precizat, de asemenea, ca in acest an deficitul bugetar ramane la 3,6% din produsul intern brut urmand sa scada sub pragul de 3%, in 2022. "Domnul guvernator (al…

- "20 MILIARDE LEI imprumuturi facute de PSD in trecut TREBUIE platite in primele trei luni din 2020. Bani care au ajuns prin programele PSD DOAR la baronii locali si firmele lor de casa", a scris Florin Citu pe Facebook. Ministrul de Finante a revenit pe reteaua de socializare cu alte…

- Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, pentru ca am construit un buget conservator, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu."Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un…